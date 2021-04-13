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вторник, 13 апреля 2021 12:01

Все тело в гематомах: в социальном центре нашли труп 1-месячной девочки

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Все тело в гематомах: в социальном центре нашли труп 1-месячной девочки
В Днепре в социальном центре обнаружили тело месячного ребенка в гематомах. Фото: dp.informator.ua

13 апреля около 5:30 в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра нашли мертвой месячную девочку. По всему телу у нее были гематомы.

Установить точное время смерти пока не удалось, тело уже успело покрыться трупными пятнами, сообщает "Информатор".

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На месте работают следователи. По информации из личных источников, 41-летняя мать девочки находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предварительно, ее задержали.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В Киеве задержали 37-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в умышленном убийстве 1-месячного ребенка своей сожительницы. Он несколько раз ударил младенца по голове, от чего он умер. Убийство произошло в одном из домов в Деснянском районе столицы.

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