Вражеский авиаудар по Луцку – что известно о состоянии раненых

В Луцке российские захватчики обстреляли аэродром, в результате чего шесть пострадавших. Четырех госпитализировали в Волынскую областную клиническую больницу.

Еще двоих "скорая" отвезла в городскую клиническую больницу, сообщил в комментарии "Суспільному" представитель областного медучреждения Андрей Гнатюк.

По его словам, один из травмированных спасатели были извлечены из-под завалов.

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"У одного травмированного – паническая атака, его уже успокоили. Еще у двоих диагностировали сотрясение головного мозга, поражение ног", – рассказал Гнатюк.

В настоящее время госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь.

11 марта около 6:00 в Луцке и Днепре прогремели первые взрывы с начала полномасштабной войны России против Украины. Очевидцы сообщили, что в Луцке прогремели 3-4 взрыва ориентировочно в районе военного аэродрома. В небо поднимается густой черный дым. В городе действует воздушная тревога. Жителей просят не покидать укрытия. В Днепре было слышно не менее трех взрывов.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.