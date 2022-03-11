Вражеский авиаудар по Луцку – что известно о состоянии раненых

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6140
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2169
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2691
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6345
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2214
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 513
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3384
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6534
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3834
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 414
Фото
Все фото
10
3
5
18
6
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший
Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Видео
Все видео
Авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 мин. - мэр города
Авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 мин. - мэр города
Один выстрел – одно попадание. ВСУ показали, как уничтожают танки оккупантов
Один выстрел – одно попадание. ВСУ показали, как уничтожают танки оккупантов
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Интервью
1/5
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2529
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3177
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8640
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3177
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 369
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 11:11

Спецтема: Война России против Украины

Вражеский авиаудар по Луцку – что известно о состоянии раненых

  Комментировать
Вражеский авиаудар по Луцку – что известно о состоянии раненых
В Луцке российские захватчики обстреляли аэродром, в результате чего шесть пострадавших. Фото: t.me/truexanewsua

В Луцке российские захватчики обстреляли аэродром, в результате чего шесть пострадавших. Четырех госпитализировали в Волынскую областную клиническую больницу.

Еще двоих "скорая" отвезла в городскую клиническую больницу, сообщил в комментарии "Суспільному" представитель областного медучреждения Андрей Гнатюк.

По его словам, один из травмированных спасатели были извлечены из-под завалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня будут работать 12 гуманитарных коридоров

"У одного травмированного – паническая атака, его уже успокоили. Еще у двоих диагностировали сотрясение головного мозга, поражение ног", – рассказал Гнатюк.

В настоящее время госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь.

11 марта около 6:00 в Луцке и Днепре прогремели первые взрывы с начала полномасштабной войны России против Украины. Очевидцы сообщили, что в Луцке прогремели 3-4 взрыва ориентировочно в районе военного аэродрома. В небо поднимается густой черный дым. В городе действует воздушная тревога. Жителей просят не покидать укрытия. В Днепре было слышно не менее трех взрывов.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вражеский авиаудар по Луцку – что известно о состоянии раненых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 63241
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 38104
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 26351
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
6
 Просмотров: 22228
Со спутника сняли передислокацию военного конвоя РФ под Киевом
Со спутника сняли передислокацию военного конвоя РФ под Киевом
4
 Просмотров: 19324
Происшествия
Власти Изюма послали оккупантов в направление российского корабля: город под контролем ВСУ
Власти Изюма послали оккупантов в направление российского корабля: город под контролем ВСУ Просмотров: 486
В МАГАТЭ заявили о проблеме на оккупированной Запорожской АЭС
В МАГАТЭ заявили о проблеме на оккупированной Запорожской АЭС Просмотров: 297
Авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 мин. - мэр города
Авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 мин. - мэр города
 Просмотров: 666
Один выстрел – одно попадание. ВСУ показали, как уничтожают танки оккупантов
Один выстрел – одно попадание. ВСУ показали, как уничтожают танки оккупантов
 Просмотров: 1845
В Харькове оккупанты специально попали в психоневрологический интернат: ситуация критическая
В Харькове оккупанты специально попали в психоневрологический интернат: ситуация критическая Просмотров: 324
Больше всего комментируют
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
1
Министр обороны призвал украинцев уничтожать колонны оккупантов
Голосов: 2132
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть