Враг теряет наступательный темп, боится прямых столкновений даже с гражданскими – Генштаб

Враг деморализован и несет потери. Фото: "Реальный Киев"

Генштаб ВСУ сообщил новую информацию о российско-украинской войне.

Украинская армия начинает перехватывать инициативу на отдельных участках, говорится в сообщении.

Враг понимает, что его не будут встречать с цветами. Теперь оккупанты пытаются избегать прямых столкновений и с военными, и с гражданскими жителями, блокирующими движение колонн.

На Волыни противник потерял инициативу и активные действия не проводит.

На Полесье враг пытается продвигаться в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил на Киев.

Россияне потеряли наступательный темп на направлениях на Малин и Ирпень возле Киева. Их остановили на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении неприятеля остановили.

На Житомирщине оккупанты развертывают передовые подразделения возле Гореничей, Шпиток и Петрушков. Полевые и логистические лагеря устраивают возле Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении враг двинулся на Красноград и Изюм. Понес там потери и остановился на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково.

Россиян удалось остановить на Черниговском направлении. На Нежинском они двинулись в направлении Новая Басань и Козелец.

На Донбассе враг стремится выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

В южных областях оккупант пытается идти на Запорожье, частью сил – на Мариуполь.

На Черном море готовится десант в районе Затоки. Россия развертывает корабельные группы флота в открытом море.

"Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике", - подытожили в Генштабе.