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среда, 03 июля 2019 19:59

Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
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Анастасию Ковалеву из Запорожья поджег сожитель Виталий Чайковский. Женщина получила 90% ожогов, в крайне тяжелом состоянии. Пара была вместе около года и выглядела счастливой
Фото: Instagram Анастасии Ковалевой
Анастасию Ковалеву из Запорожья поджег сожитель Виталий Чайковский. Женщина получила 90% ожогов, в крайне тяжелом состоянии. Пара была вместе около года и выглядела счастливой
Анастасию Ковалеву из Запорожья поджег сожитель Виталий Чайковский. Женщина получила 90% ожогов, в крайне тяжелом состоянии. Пара была вместе около года и выглядела счастливой
Анастасию Ковалеву из Запорожья поджег сожитель Виталий Чайковский. Женщина получила 90% ожогов, в крайне тяжелом состоянии. Пара была вместе около года и выглядела счастливой
Анастасию Ковалеву из Запорожья поджег сожитель Виталий Чайковский. Женщина получила 90% ожогов, в крайне тяжелом состоянии. Пара была вместе около года и выглядела счастливой

22-летнюю женщину, которую поджег сожитель в Запорожье, зовут Анастасия Ковалева.

Она получила 90% ожогов и находится в крайне тяжелом состоянии.

"Я сейчас не хочу говорить. Насти врачи дали сутки на выживание", - сказала мама пострадавшей, передает "Обозреватель".

Анастасию поджег 29-летний Виталий Чайковский. Он из Донецкой области. Они встречались около года. Он нигде не работал. И часто ревновал Настю. Но никто не ожидал от него такого поступка, по словам подруг.

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В Instagram Анастасия часто публиковала фото с Виталием. Писала, что он ее самый любимый и родной человек. Балует ее подарками, снимки которых она публиковала также. Писала, что ни одна неделя не обходился без цветов, и он готов потратить на нее все деньги.

Сейчас Анастасии нужны медикаменты и кровь для переливания. Родные обращаются ко всем за помощью. Всех, кто может помочь, ждут в 5-й городской больнице на ул. Победы, 80.

Полиция задержала поджигателя, открыто производство по статье "покушение на убийство".

Трагедия произошла вечером 2 июля на ул. Лахтинской, 17 в Запорожье. 22-летнюю женщину облил бензином и поджег 29-летний сожитель. Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей и головы. Мужчина получил незначительные ожоги и в госпитализации не нуждался.

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03
июля

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