Врача Юлию Кузьменко задержали по подозрению в убийстве Шеремета

Правоохранители проводят обыски в известной волонтеры, врача Юлии Кузьменко. По данным из ее профиля в соцсетях, она заведует отделением рентгенангиографии и ендоваскулирнои хирургии в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохиргургии Минздрава.
О задержании Кузьменко сообщил ее адвокат Владислав Добош в Facebook.
"Задержали Юлию Кузьменко в подозрении соучастии совершения какого убийства. Врача, волонтера! Еду к ней домой, должно быть обыск", - написал Добош.
Волонтерская сообщество бурно реагирует на сообщения о задержании.
"Предъявляют соучастие в убийстве Шеремета. Аваков объявил массовые аресты и обыски", - написала пользовательница Alina Bodnar.
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Правоохранители подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта группы Riffmaster и добровольцев Андрея Антоненко. Его задержали, в его доме проводят обыск.
Час назад министр внутренних дел заявил, что задерживают фигурантов по делу Шеремета.
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