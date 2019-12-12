Врача Юлию Кузьменко задержали по подозрению в убийстве Шеремета

Волонтерку и врача Юлию Кузьменко задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета. Фото: Facebook

Правоохранители проводят обыски в известной волонтеры, врача Юлии Кузьменко. По данным из ее профиля в соцсетях, она заведует отделением рентгенангиографии и ендоваскулирнои хирургии в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохиргургии Минздрава.

О задержании Кузьменко сообщил ее адвокат Владислав Добош в Facebook.

"Задержали Юлию Кузьменко в подозрении соучастии совершения какого убийства. Врача, волонтера! Еду к ней домой, должно быть обыск", - написал Добош.

Волонтерская сообщество бурно реагирует на сообщения о задержании.

"Предъявляют соучастие в убийстве Шеремета. Аваков объявил массовые аресты и обыски", - написала пользовательница Alina Bodnar.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: ветеран АТО заявил о шантаже

Правоохранители подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта группы Riffmaster и добровольцев Андрея Антоненко. Его задержали, в его доме проводят обыск.

Час назад министр внутренних дел заявил, что задерживают фигурантов по делу Шеремета.