Убийство Шеремета: в доме известного ветерана проводят обыски

Военного подозревают в убийстве Павла Шеремета Фото: Виктор Залевский

В доме автора гимна сил Специальных операций, известного музыканта и военного Андрея Антоненко проводят обыск.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прям сейчас. В мое во дворе. Будет обыск. Хелп", - написал военнослужащий.

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Сообщение росповсюдив нардеп Владимир Арьев.

"Автору гимна сил Специальных операций, известному музыканту и военном шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений. Очень прошу юристов патриотов приобщиться! Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины ", - написал он.

Обыски проводят во дворе частного дома, где Антоненко живет с женой и четырьмя детьми.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016-го. Ему под автомобиль подложили взрывчатку. Материалы дела засекретили.