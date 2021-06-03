Врач вымогала деньги у ветеранов АТО: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
Просмотров: 171
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 171
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3 Просмотров: 2790
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 270
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 504
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 540
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 684
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 432
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 279
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 252
Фото
Все фото
6
4
4
3
6
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
Река под Киевом усеяна мертвой рыбой: фото
В Киеве Tesla &quot;смела&quot; столб - фото
В Киеве Tesla "смела" столб - фото
Банда отобрала жилья на 14 млн грн
Банда отобрала жилья на 14 млн грн
Врач требовала у военного $ 8 тыс. - за что
Врач требовала у военного $ 8 тыс. - за что
Военный повесился после пяти дней службы
Военный повесился после пяти дней службы
Видео
Все видео
Поймали агента, который работал на российские спецслужбы
Поймали агента, который работал на российские спецслужбы
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
В пожаре сгорели 2 тыс. животных
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
"Сдохните все у муках" - блогерша, которая громила отель, пригрозила самоубийством (18+)
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 729
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1989
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 531
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1107
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 558
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 12:03

Врач вымогала деньги у ветеранов АТО: подробности

  Комментировать
 

СБУ разоблачила на взяточничестве медика Львовского областного госпиталя ветеранов.

Женщина требовала деньги от участников АТО. За вознаграждение нарушительница оформляла ветеранам инвалидность. А в некоторых случаях она требовала деньги даже от тех, кто мог получить такой статус на законных основаниях, пишет Апостроф.

Расценки за свои услуги злоумышленница установила разные. Например, изменение группы инвалидности раненому бойцу она оценила в $ 8 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновника поймали на взятке. Помогал ввозить машины на еврономерах

Женщину задержали, когда участник боевых действий передавал ей взятку. У злоумышленницы уже провели обыски, где нашли папки с документами бойцов АТО и черновые записи.

Сейчас правоохранители устанавливают, были ли у медика сообщники.

На Львовщине на взятке поймали директора предприятия - филиала подразделения НАК "Нафтогаз Украины", который поставляет тепло и электроэнергию в Новояворовске.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врач вымогала деньги у ветеранов АТО: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Создали новое военное формирование

Сожгли Москву. Погибло до 80 тыс. горожан

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 5706
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4293
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
14
 Просмотров: 3501
Кандидат в депутаты обещает женщинам бесплатное увеличение груди
Кандидат в депутаты обещает женщинам бесплатное увеличение груди
4
 Просмотров: 3231
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 2925
Происшествия
Поймали агента, который работал на российские спецслужбы
Поймали агента, который работал на российские спецслужбы
 Просмотров: 9
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
 Просмотров: 234
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
 Просмотров: 171
"Не убийца" - мать изнасилованного и задушенного мальчика сделала заявление
"Не убийца" - мать изнасилованного и задушенного мальчика сделала заявление Просмотров: 684
Трухлявые поручни и маленькая табличка: на водопаде, где погиб школьник, травмировались и раньше
Трухлявые поручни и маленькая табличка: на водопаде, где погиб школьник, травмировались и раньше Просмотров: 351
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
3
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
В Киеве заговорили о зачистке брусчатки почти со всех улиц
1
"Северный поток – 2" не отличается от аннексии Крыма". Самое интересное из интервью Зеленского немецкой прессе
Голосов: 2679
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть