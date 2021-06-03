Врач вымогала деньги у ветеранов АТО: подробности

СБУ разоблачила на взяточничестве медика Львовского областного госпиталя ветеранов.

Женщина требовала деньги от участников АТО. За вознаграждение нарушительница оформляла ветеранам инвалидность. А в некоторых случаях она требовала деньги даже от тех, кто мог получить такой статус на законных основаниях, пишет Апостроф.

Расценки за свои услуги злоумышленница установила разные. Например, изменение группы инвалидности раненому бойцу она оценила в $ 8 тыс.

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Женщину задержали, когда участник боевых действий передавал ей взятку. У злоумышленницы уже провели обыски, где нашли папки с документами бойцов АТО и черновые записи.

Сейчас правоохранители устанавливают, были ли у медика сообщники.

На Львовщине на взятке поймали директора предприятия - филиала подразделения НАК "Нафтогаз Украины", который поставляет тепло и электроэнергию в Новояворовске.