Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации

В Черкасской области семейный врач со знакомой предлагали получить международный сертификат о Covid-вакцинации без иммунизации.

Схему изготовления подделок разоблачила киберполиция, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Нацполиция

"32-летняя врач семейной медицины с 48-летней знакомой (выступала посредницей. - Gazeta.ua) в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без вакцинации. За пять тысяч гривен медработник обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры", - говорится в сообщении.

Она намеренно делала ошибки при внесении данных клиентов. Поэтому медицинская справка не генерировалась в приложении "Дія". Медработник выдавала бумажные Covid-сертификаты, заверенные собственной печатью.

В домах правонарушительниц и в кабинете врача полиция провела обыски. Изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформлены Covid-сертификаты.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами злоумышленниц.

За содеянное женщинам грозит до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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В Харьковской области частная лаборатория с работниками турагентства подделывали результаты ПЦР-тестов на коронавирус и вносили фальсифицированные данные в приложение "Дій удома". Нелегальная деятельность ежемесячно приносила злоумышленникам до 1 млн грн.