Возросло количество жертв пожара в больнице на Прикарпатье. Новые кадры с места происшествия

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Возросло количество жертв пожара на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области.

Погибших - четверо, три человека пострадали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате пожара погибли три человека, еще один человек умер от коронавирусной болезни. Кроме того, пострадали три человека", - сказано в сообщении.

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Все погибшие были пациентами больницы. Пострадавших спасают в Ивано-Франковской областной больнице

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, спасатели и другие экстренные службы.

Следователями по окончании осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Взрыв с последующим возгоранием в палате реанимационного отделения в Косовской центральной районной больнице произошел 28 декабря в 21:22. Пожар был ликвидирован в 22:00. Сначала сообщалось о двух погибших. Спасатели безотлагательно эвакуировали людей из больницы.