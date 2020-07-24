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пятница, 24 июля 2020 18:11

Возможном сообщнику луцкого террориста избрали меру пресечения

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Возможном сообщнику луцкого террориста избрали меру пресечения
Подозреваемого посадили. Фото: прокуратура Харьковской

Возможном сообщнику луцкого террориста из Харькова избрали меру пресечения.

"Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 грн", - сообщил в Facebook пресс-cекретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает Укринформ.

В доме мужчины нашли 3 пистолета, гранаты и патроны.

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Информацию о возможной продаже оружия через почте проверяет досудебное расследование.

44-летнему сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша в Орджоникидзевском районном суде Харькова выбирают меру пресечения. Следователь Дмитрий Дорошенко сообщил, что луцкий террорист во время захвата заложников имел РГД-5. Гранату такой же модели нашли у харьковчанина

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24
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