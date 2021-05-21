Возле столичного супермаркета произошла стрельба: пострадал военный

В Киеве, возле супермаркета на улице Верховинной, в ночь на пятницу, 21 мая произошел стрельба.

Пострадал военный ВСУ, пишет dtp.kiev.ua. По предварительной информации, в компании военнослужащих возник конфликт с прохожим.

У оппонента оказался с собой целый арсенал оружия, в том числе огнестрельное и ножи. В ходе драки незнакомец выстрелил военному в ногу.

Фото: t.me/dtpkievua

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Мужчину задержали, на место были вызваны криминалисты.

В Одессе водители на дороге устроили стрельбу. Инцидент произошел на улице Мясоедовской. Конфликт между ними произошел из-за того, что один из водителей нарушил правила дорожного движения.