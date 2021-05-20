Водитель с пистолетом устроил разборки на дороге: есть раненые

В Одессе водители на дороге устроили стрельбу.

Инцидент произошел на улице Мясоедовской. Конфликт между ними произошел из-за того, что один из водителей нарушил правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Водитель, 1980 года рождения," подрезал "автомобиль, в котором ехали отец с сыном. Мужчины, 1975-го и 1998 года догнали водителя и вступили с ним в словесную перепалку и драку. В ходе драки водитель совершил в их сторону несколько выстрелов из вероятно травматического оружия, попав одному в ногу, другому - в живот ", - говорится в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua Нарушитель стрелял из травматического пистолета

Автор: od.npu.gov.ua Один из пострадавших получил ранение в ногу, другой в живот

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Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Сейчас они в больнице.

Для задержания правонарушителя, который сразу скрылся с места происшествия, правоохранители вводили план "Перехват". Сейчас с нарушителем работают полицейские.

Следствие продолжается.

В Киеве на ул. Чернобыльской 16 мая пассажир автобуса стрелял в водителя. У них возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Водителя госпитализировали с ранением в грудь. Стрелка задержали. Он пояснил, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.