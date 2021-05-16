В Киеве пассажир автобуса прострелил грудь водителю

В Киеве на ул. Чернобыльской 16 мая пассажир автобуса стрелял в водителя. У них возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне.

Водителя госпитализировали с ранением в грудь. Стрелка задержали. Он пояснил, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Автор: facebook.com/kyivpatrol В Киеве пассажир автобуса стрелял в водителя

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"Инспекторы как раз заканчивали оформлять необходимые материалы и услышали выстрел. Одновременно к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя. Патрульные взялись преследовать вероятного стрелка - на команды остановиться он не реагировал. Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел револьвер", - рассказали патрульные.

Автор: facebook.com/kyivpatrol Водителя госпитализировали с ранением в грудь. Стрелка задержали

На месте работает следственно-оперативная группа.

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