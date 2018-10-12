 
Ексклюзивы
1/5
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 522
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1881
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 882
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 657
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3843
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 747
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3231
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2007
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 531
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1314
Фото
Все фото
7
9
5
4
22
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП
Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Видео
Все видео
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Веником по лицу: показали видео, как живут постояльцы пансионата
Веником по лицу: показали видео, как живут постояльцы пансионата
За руководителем юридической фирмы перед покушением следили
За руководителем юридической фирмы перед покушением следили
Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)
Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3231
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2709
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5526
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 279
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 10:43

Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
7

  Комментировать

На станции метро «Лесная», возле парка Киото в Киеве произошла драка со стрельбой
Фото: kiev.informator.ua
На станции метро «Лесная», возле парка Киото в Киеве произошла драка со стрельбой
На станции метро «Лесная», возле парка Киото в Киеве произошла драка со стрельбой
На станции метро «Лесная», возле парка Киото в Киеве произошла драка со стрельбой
На станции метро «Лесная», возле парка Киото в Киеве произошла драка со стрельбой

В Киеве на станции метро "Лесная" возле парка Киото произошла драка со стрельбой. Несколько человек кавказской национальности до полусмерти избили одного и нанесли существенные травмы другому мужчине.

Инцидент произошел 11 октября около 23:30, сообщил Информатор.

Очевидец Александр рассказал, что он ехал в сторону Лесного массива на своей машине, когда увидел драку на проезжей части. По его словам, 5 человек били 2 других. У одного выстрелили из пневматического оружия и разбили ему лицо, после чего пострадавший подбежал к автомобилю обидчиков и начал ломать дверь. Нападавшие повалили его на асфальт и били ногами. Затем мужчину ударили головой об угол автобуса, который стоял рядом. По словам свидетеля, именно пострадавший был инициатором драки.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Когда нападавшие это заметили, они сели в автомобиль ВАЗ 2107 и скрылись с места преступления. Ни номеров машины, ни лиц агрессоров мужчина не запомнил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директора юридической фирмы расстреляли из автомата

Полицейские ввели план "Перехват". Сотрудники правоохранительных органов остановили на ул. Крайней машину, в которой находились лица кавказской национальности. Это произошло около 00:15. Но подозреваемые не имели отношения к событию на Лесной. Из-за этого между мужчинами и полицией произошел конфликт. Недоразумение удалось уладить на словах и силу применять не пришлось.

Пострадавший мужчина получил серьезные травмы. Медики госпитализировали его в больницу скорой медицинской помощи. Его друг, который тоже получил травмы, сначала остался на месте происшествия, а затем также поехал в больницу.

На столичной Борщаговке конфликт между 2 мужчинами закончился смертельным ножевым ранением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле столичного метро произошла драка со стрельбой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 174246
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 51588
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 43561
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 32171
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 26146
Происшествия
Взрывы на арсенале: куда поселят полсотни людей, оставшихся без жилья
Взрывы на арсенале: куда поселят полсотни людей, оставшихся без жилья 1 Просмотров: 1386
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
9
 Просмотров: 1260
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
 Просмотров: 2781
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
5
 Просмотров: 2475
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
10
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 837
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua