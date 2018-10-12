Возле столичного метро произошла драка со стрельбой

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на станции метро "Лесная" возле парка Киото произошла драка со стрельбой. Несколько человек кавказской национальности до полусмерти избили одного и нанесли существенные травмы другому мужчине.

Инцидент произошел 11 октября около 23:30, сообщил Информатор.

Очевидец Александр рассказал, что он ехал в сторону Лесного массива на своей машине, когда увидел драку на проезжей части. По его словам, 5 человек били 2 других. У одного выстрелили из пневматического оружия и разбили ему лицо, после чего пострадавший подбежал к автомобилю обидчиков и начал ломать дверь. Нападавшие повалили его на асфальт и били ногами. Затем мужчину ударили головой об угол автобуса, который стоял рядом. По словам свидетеля, именно пострадавший был инициатором драки.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Когда нападавшие это заметили, они сели в автомобиль ВАЗ 2107 и скрылись с места преступления. Ни номеров машины, ни лиц агрессоров мужчина не запомнил.

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Полицейские ввели план "Перехват". Сотрудники правоохранительных органов остановили на ул. Крайней машину, в которой находились лица кавказской национальности. Это произошло около 00:15. Но подозреваемые не имели отношения к событию на Лесной. Из-за этого между мужчинами и полицией произошел конфликт. Недоразумение удалось уладить на словах и силу применять не пришлось.

Пострадавший мужчина получил серьезные травмы. Медики госпитализировали его в больницу скорой медицинской помощи. Его друг, который тоже получил травмы, сначала остался на месте происшествия, а затем также поехал в больницу.

На столичной Борщаговке конфликт между 2 мужчинами закончился смертельным ножевым ранением.