Возле столичного банка похитили мужчину

В Киеве на улице Васильковская четверо неизвестных мужчин в черной одежде похитили человека. Фото - ТСН

В Киеве на улице Васильковская четверо неизвестных мужчин в черной одежде похитили человека.

Инцидент произошел вблизи отделения "Ощадбанка" около 16:15. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".

По словам очевидцев, злоумышленники уехали с места похищения черным автомобилем Toyota Prado с номерами АА7301СВ, который направлялся в сторону улицы Лобановского.

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Полиция ввела оперативный план "Перехват", ведутся розыскные действия, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

На Запорожье похитили и избили председателя государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского. Это сделали представители местной преступной группировки из-за конфликта с чиновником.