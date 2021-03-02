Возле общежития порезали двух иностранных студентов

В Одессе полицейские задержали выходца из Закавказья, который порезал двух студентов из Центральной Азии. Фото: npu.gov.ua

Во дворе общежития на Маршала Говорова в Одессе порезали двух 27-летних студентов из Центральной Азии.

Подозреваемого задержали. Это - 32-летний выходец из Закавказья, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между двумя компаниями, в одной из которых был злоумышленник, а в другой - пострадавшие, произошла драка. Кулаков 32-летнему правонарушителю показалось мало и он достал нож и ударил оппонентов в живот. Фигуранта задержали через несколько дней. У него изъяли вещественные доказательства", - рассказал Тимофей Бершадский с Одесского районного управления полиции №1.

Злоумышленнику объявили подозрение в покушении на убийство 2-х человек. Он находится под стражей по решению суда. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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