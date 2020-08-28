Вошел в доверие и пригласил позавтракать: рассказали подробности изнасилования девушки в туалете ресторана

 
Ексклюзивы
1/5
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 342
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 225
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 594
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1017
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 693
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1881
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2727
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1926
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 531
Фото
Все фото
4
6
7
4
3
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Бездомный убил иностранца в его доме
Бездомный убил иностранца в его доме
Расстрел микроавтобуса под Харьковом: кто распространял фейки об убитых
Расстрел микроавтобуса под Харьковом: кто распространял фейки об убитых
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
Видео
Все видео
Пьяная водительница на Smart влетела в Land Rover
Пьяная водительница на Smart влетела в Land Rover
В каком состоянии раненые из обстрелянного под Харьковом автобуса
В каком состоянии раненые из обстрелянного под Харьковом автобуса
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище
12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1665
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 531
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 783
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5562
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3276
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2020
Просмотров: 567
Поїзд після війни
— У 16 років мене вже ховали, — розповідає 90-річний тесть. Увечері після картопляних жнив я люблю послухати його розповіді. ...
пятница, 28 августа 2020 14:02

Вошел в доверие и пригласил позавтракать: рассказали подробности изнасилования девушки в туалете ресторана

  Комментировать
Вошел в доверие и пригласил позавтракать: рассказали подробности изнасилования девушки в туалете ресторана
27-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку в туалете McDonald's в центре Чернигова. Фото: t.me/dkr_npu

Девушке, которая стала жертвой насильника в туалете McDonald's в Чернигове - 16 лет. Она была в компании еще 2-х подруг. Девушки ожидали свой рейсовый автобус в центре города.

27-летний злоумышленник вошел в доверие компании девушек. А одну из них пригласил позавтракать в ресторане перед дорогой. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

"Вместе с выбранной 16-летней жертвой злоумышленник направился в ресторан быстрого питания. Девушка, ничего не подозревая, пошла мыть руки. Однако подонок догнал ее в туалете и, применяя грубую физическую силу, изнасиловал. С места совершения исчез", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище

Через некоторое время подозреваемого задержали. Известно, что ранее он уже имел судимости.

Ему объявили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней и поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Преступление произошло 27 августа около 8 утра в ресторане в центре Чернигова. Полицейские установили, что 27-летний житель Куликовского района напал на девушку в туалете. Работники заведения прибежали на крики и вызвали полицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вошел в доверие и пригласил позавтракать: рассказали подробности изнасилования девушки в туалете ресторана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Крестьянам начали выдавать паспорта

Вынесли приговор участникам организации, готовившей восстание

Жестоко убили темнокожего подростка

Произошла трагедия на авиашоу

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Принц развелся с принцессой

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 45441
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 23689
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 18802
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 15597
Соблазнительная модель в мини-бикини покоряет интернет
Соблазнительная модель в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 15462
Происшествия
Мать забыла ночью в парке 10-месячную дочь
Мать забыла ночью в парке 10-месячную дочь Просмотров: 189
Лодка с рыбаками попала под баржу: первые подробности трагедии
Лодка с рыбаками попала под баржу: первые подробности трагедии Просмотров: 288
Мужчину заподозрили в растлении несовершеннолетнего
Мужчину заподозрили в растлении несовершеннолетнего Просмотров: 117
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
4
 Просмотров: 486
ДТП с участием грузовика: пострадали дети
ДТП с участием грузовика: пострадали дети Просмотров: 72
Больше всего комментируют
3
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
2
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
1
Выборы мэра Киева: кто борется за главное кресло столицы
Голосов: 3532
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua