Вошел в доверие и пригласил позавтракать: рассказали подробности изнасилования девушки в туалете ресторана

27-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку в туалете McDonald's в центре Чернигова. Фото: t.me/dkr_npu

Девушке, которая стала жертвой насильника в туалете McDonald's в Чернигове - 16 лет. Она была в компании еще 2-х подруг. Девушки ожидали свой рейсовый автобус в центре города.

27-летний злоумышленник вошел в доверие компании девушек. А одну из них пригласил позавтракать в ресторане перед дорогой. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

"Вместе с выбранной 16-летней жертвой злоумышленник направился в ресторан быстрого питания. Девушка, ничего не подозревая, пошла мыть руки. Однако подонок догнал ее в туалете и, применяя грубую физическую силу, изнасиловал. С места совершения исчез", - сказано в сообщении.

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Через некоторое время подозреваемого задержали. Известно, что ранее он уже имел судимости.

Ему объявили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней и поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Преступление произошло 27 августа около 8 утра в ресторане в центре Чернигова. Полицейские установили, что 27-летний житель Куликовского района напал на девушку в туалете. Работники заведения прибежали на крики и вызвали полицию.