Воры взорвали банкомат и вынесли 250 тыс. грн

В Николаеве злоумышленники взорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн.

"Ночью 16 февраля в 2:40 на ул. Космонавтов в Ингульском районе неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка. Взорвали банкомат и похитили деньгм. Сумма похищенных средств составила более 250 тысяч гривен", - сообщают в Национальной полиции.

Банкомат находился в помещении банка в нежилом здании.

Полиция устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивает причастных к нему лиц.

По данному факту начато уголовное производство. Преступникам грозит до 8 лет тюрмы.

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