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суббота, 08 февраля 2020 15:17

На директора мясофабрики напали грабители

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На директора мясофабрики напали грабители
Нападавшие, угрожая пистолетом, связали хозяев Фото: Главком

В Днепре неизвестные ограбили директора местной мясной фабрики.

Вечером 3 неустановленных мужчин в масках проникли в частный дом. Напали на хозяина - директора мясной фабрики и его жену, сообщили правоохранители.

Нападавшие, угрожая пистолетом, связали хозяев. Завладели деньгами в сумме более $ 40 тыс и драгоценностями. С награбленным злоумышленники скрылись с места преступления.

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Продолжается розслидувпння по статье "Разбой".

3 неизвестных в масках ворвались в дом фермеров в Лановецком районе на Тернопольщине. Забрали деньги, ценные вещи и скрылись. Разбойное нападение случилось 29 января, около 3:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Дата
08
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