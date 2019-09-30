Воры изображали таксистов и грабили людей

Злоумышленникам удалось совершить 21 разбойное нападение. Фото: Прокуратура Киева

Трое мужчин получили подозрение в ограблении людей. Они подсыпали своим жертвам клофелин и различные сильнодействующие препараты.

Преступники могут получить до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Правоохранители утверждают, что подозреваемые ездили по городу на автомобиле с "шашкой" такси и искали людей навеселе у ночных развлекательных заведений и ресторанов.

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Мужчины знакомились с жертвами, незаметно подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат и потерпевшие теряли сознание. Тогда воры крали у людей все, что только было возможно: мобильные телефоны, украшения, деньги. В зависимости от ситуации, воры ехали к дому жертв и там также их обворовывали.

Злоумышленникам удалось совершить 21 разбойное нападение. В связи с чем, обвинительный акт по подозрению в совершении уголовных преступлений за разбой, совершенный организованной группой, направили в Подольский районный суд.

В Одессе 52-летняя женщина забыла в такси ключи и документы от собственного авто Ford. А утром - уже не нашла его на стоянке возле дома.Такси женщина вызвала по мобильному приложению. 30-летний водитель подвез ее домой. А когда пассажирка пошла, нашел в салоне ее вещи.