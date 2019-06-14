Не смог удержаться от соблазна: таксист украл авто пассажирки

В Одессе таксист украл авто пассажирки, которая забыла у него ключи. Фото - YouTube

В Одессе 52-летняя женщина забыла в такси ключи и документы от собственного авто Ford. А утром - уже не нашла его на стоянке возле дома.

Такси женщина вызвала через мобильное приложение. 30-летний водитель подвез ее домой. А когда пассажирка пошла, нашел в салоне ее вещи, говорится в ТСН.

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В полиции говорят, противостоять искушению не смог, поэтому с приятелем вернулся к дому женщины. Возле него они быстро вычислили авто женщины. Похищенный Ford спрятали в гараже.

Угонщиков разыскали в течение нескольких часов. Автомобиль - вернули владелице. Подозреваемые в СИЗО. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

В городское управление Кременчугской полиции Полтавской области обратился 39-летний мужчина. Рассказал, что на его глазах 38-летний местный житель украл легковой автомобиль "Лада Самара". Мужчины оба местные таксисты, давно знакомы.