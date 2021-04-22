Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой

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В Киеве мужчина с пистолетом сел в автомобиль к 60-летней женщины и ее 31-летней дочери. Угрожая оружием, отобрал у женщин $5 тыс. А потом приказал отвезти его по указанному им адресу, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Злоумышленника задержали. Это - 30-летний житель Хмельницкого, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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"20 апреля во автомобиль к женщинам ворвался ранее не знакомый мужчина в черной маске. Угрожая пистолетом, приказал передать ему 5 тыс. долларов. Не имея при себе таких денег, 60-летняя женщина позвонила своему мужу, чтобы тот привез. Во время переговоров, которые продолжались несколько часов, злоумышленник угрожал женщинам применить оружие. Когда взял деньги - скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За разбой ему грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Жительница Лимана Донецкой области организовала разбойное нападение на своего бывшего мужа. Исполнителями взяла трех жителей Херсонской области. Так хотела отомстить бывшему. Злоумышленники вынесли из дома предпринимателя ювелирные изделия, около $5,3 тыс. и 100 тыс. грн. Всех фигурантов задержали.