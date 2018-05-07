Мужчина забрал чужой ноутбук с офиса. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Вор обокрал столичный офис за 13 секунд. Забрал ноутбук.

"Вы можете иметь надежную охрану, установить видеонаблюдение во всех без исключения комнатах и весь день провести в офисе, но достаточно выйти всего на 13 секунд в соседний кабинет, и вуаля - вашего ноута уже нет. А вместе с ним и всех документов, файлов, доступов, ценность которых куда больше стоимости "мака", - рассказали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Кража произошла 2 мая. По словам очевидца, злоумышленник поднялся с ним в лифте и прошел по коридору "как старый знакомый".

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"Далее остался перед входной дверью и просто выжидал момента, пока кто-то выйдет из кабинета и не закроет за собой дверь на замок. При этом всем, смотрел прямо в камеру наблюдения над входом и наплевал на то, что в офисе куча народа. Наглость воров не имеет границ", - подчеркнул очевидец. Также попросил помочь в поиске вора.

Киевские полицейские задержали мужчину, который украл ладан, кадило и Евангелие из храма на ул. Крайней. Правонарушителем оказался 22-летний мужчина из Черниговской области, которого ранее задерживали.