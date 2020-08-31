Вооруженный мужчина напал на таксиста

30 августа в Винницкой области мужчина напал на таксиста. Он угрожал пистолетом, похитил мобильный телефон, деньги и автомобиль. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Сообщение о преступлении в полицию поступило в 3:00 30 августа от 28-летнего таксиста. Неизвестный мужчина, которого вез потерпевший, попросил остановиться возле одного из сел Винницкого района. Угрожая пистолетом и сделав несколько выстрелов, злоумышленник завладел его автомобилем" Чери Амулет " и личными вещами ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители ввели оперативный план "Перехват".

"Через несколько часов полицейские выяснили, что похищенный автомобиль движется в направлении соседней Хмельницкой области. Полученную информацию передали коллегам из Староконстантиновского района, которые и задержали злоумышленника", - отмечают в полиции.

Преступником оказался 25-летний житель Житомирской области. В июне этого года вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественное преступление.

Мужчину задержали. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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