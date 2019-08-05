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понедельник, 05 августа 2019 14:15

Столичный таксист посадил пассажира на цепь
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В Киеве задержали таксиста, который удерживал на цепи своего пассажира из-за долга за поездку
Фото: kv.npu.gov.ua
В Киеве задержали таксиста, который удерживал на цепи своего пассажира из-за долга за поездку
В Киеве задержали таксиста, который удерживал на цепи своего пассажира из-за долга за поездку

В Киеве задержали таксиста, который удерживал на цепи пассажира из-за долга за поездку в размере 7 тыс. грн. Своего пленника оставил в подвале собственного гаража в селе Софиевская Борщаговка.

Пострадавший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел 7 ч., сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"38-летний житель Сум сообщил, что его удерживали в подвале. Установлено, что заявитель сделал заказ в службе такси, чтобы доехать в город Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако пассажир сообщил, что на счету нет денег. Водитель пошел навстречу и отвез к ближайшему отделению банка. Но выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали. Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице также не удалось раздобыть деньги. Тогда водитель и приковал своего пассажира", - рассказали в полиции.

Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю. Ему грозит до 5 лет за решеткой.

В Киеве задержали двух человек, которые грабили людей, используя сильнодействующие препараты. Злоумышленники передвигались по городу на автомобиле с логотипом такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов пьяных людей.

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Дата
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