Вооруженный гранатой мужчина едва не взорвал многоэтажку

В Николаеве мужчина заперся в квартире с гранатой.

Чтобы обезвредить мужчину, спецназовцы штурмовали помещение, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"30 марта, около 16:30, в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что между ней и ее бывшим сожителем произошла ссора, во время которой он угрожал ей предметом, похожим на гранату. После чего пошел на улицу во двор многоэтажных домов по пр. Центральном в Николаеве. Полицейские оцепили район возможной опасности и штурмом взяли дом николаевца ", - говорится в сообщении.

Фото: mk.npu.gov.ua

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Известно, что мужчине 30 лет. Во время обысков помещения, кроме гранаты, полицейские нашли у него предмет, похожий на тротиловую шашку и детонаторы.

У нарушителя изъяли гранату РГД-5. Она оказалась боевой.

Следствие продолжается. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Виннице 44-летний мужчина в ночь но 4 февраля угрожал взорвать многоэтажку. Он закрылся в квартире с женой и 4-летней дочкой. Хулиган угрожал тем, что имеет 2 гранаты и оружие и все взорвет.