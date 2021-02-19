Вооруженные ножом и пистолетом мужчины посреди улицы выясняли отношения

Сегодня, 19 февраля, около 8:00 на ул. Кульчицкой во Львове между двумя мужчинами произошла драка со стрельбой.

Отношения выясняли местные жители 43 лет и 34 лет. Последнего с телесными повреждениями доставили в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lv.npu.gov.ua Во Львове между двумя мужчинами 43 и 34 лет произошла драка со стрельбой

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"У старшего из мужчин полицейские изъяли травматический пистолет. У младшего - нож. Изъятое оружие будет направлено на экспертное исследование", - сказано в сообщении.

Автор: lv.npu.gov.ua У старшего участника конфликта полицейские изъяли пистолет. У младшего - нож

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

В центре Львова группа молодых людей устроила массовую драку со стрельбой. В стычке принимали участие и девушки. Неподалеку от места, где все произошло, были патрульные полицейские. Стрелка нашли сразу - им оказался 33-летний житель Львова. У мужчины было разрешение на хранение оружия, а именно травматического пистолета Форт-10Р.