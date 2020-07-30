В Мариуполе разыскивают 28-летнего Юлия-Галарьирогайлальирозра Цезаря, которого подозревают в нападении с топором на работника синагоги.

Последний раз мужчину видели 29 июля вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в ​​клеточку, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Автор: dn.npu.gov.ua В Мариуполе разыскивают 28-летнего Юлия-Галарьирогайлальирозра Цезаря, которого подозревают в нападении с топором на работника синагоги

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Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета.

Особая примета: волосы выбриты на висках.

При себе может иметь нож.

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Если кому-то известна информация о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по телефонам: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 или 102.

В Мариуполе Донецкой области неизвестный мужчина напал с топором на синагогу и ранил охранника. Это произошло 28 июля после утренней молитвы. Охраннику удалось обезоружить нападающего.