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пятница, 26 февраля 2021 17:14

Волю Стерненку: организаторы акции готовятся к провокациям

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Волю Стерненку: организаторы акции готовятся к провокациям
В Киеве 27 февраля планируется масштабная акция против приговора активисту Сергею Стерненку. Фото: t.me/ssternenko

В Киеве завтра, 27 февраля, планируется масштабная акция против приговора активисту Сергею Стерненку.

Однако в отношении организаторов готовятся обыски. А чтобы не допустить людей из регионов на событие - провокации. Об этом сообщили в Telegram-канале заключенного.

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"Целью является запугать, давить и не дать вывести людей на улицы, чтобы выразить наши требования. Также нам известно о других провокациях, призванные не допустить организаторов и людей из регионов на событие. А также провокации непосредственно на месте. Неуважаемые сотрудники органов, знайте - патриоты есть везде, и они хотят нас уберечь. Поэтому вы никогда нас не заткнете, потому что мы на два шага впереди", - говорят сторонники Стерненка.

Сообщили, что создали отдельный Telegram-канал для координации во время акций. Там постоянно будут на связи администраторы.

Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.

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Дата
26
февраля

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