Волю Стерненку: активистов вызывают на допросы

Добровольца Максима Кривцова вызывают на допрос за участие в акции "Свободу Стерненку". Фото: facebook.com/Pravotvorets

Во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненка в Киеве состоялись задержания активистов. Одного из них - Максима Кривцова - вызывают 26 февраля на 10:00 в Печерское управление полиции для проведения следственных действий. Пока в качестве свидетеля по делу о сопротивлении работнику полиции.

Во время задержания Максима били правоохранители. Но следователь попытался обвинить его в избиении полицейской, сообщили в группе "Правотворець" в Facebook.

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"Потерпевшая полицейская сказала, что человеком, который нанес ей повреждения, был не Кривцов", - сказано в сообщении.

Максим Кривцов - поэт, ветеран войны, автор слов песни "Желтый скотч". Доброволец ДУК "Правый сектор" в 2014 -2015 годах. В 2015-2018-х служил старшим пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Митинги в поддержку осужденного на 7 лет Сергея Стерненка прошли во многих городах Украины. В Киеве несколько тысяч митингующих пытались пройти в Офис президента, однако силовики загородили дорогу. Протестующие использовали петарды и газовые баллончики. Нацгвардийци применили слезоточивый газ. Протестующие во время столкновений отобрали несколько шлемов, один из них подожгли, другой бросили обратно в гущу толпы. За несколько часов противостояния силовики задержали 24 человека. После полуночи всех задержанных отпустили. В МВД сообщили, что во время митинга 3 десятка их сотрудников получили забои и ожоги глаз.