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среда, 23 октября 2019 01:05

Volkswagen перевернулся на крышу, пострадал ребенок

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Volkswagen перевернулся на крышу, пострадал ребенок
Volkswagen перевернулся на крышу, пострадал ребенок. Фото: Думская

В Одессе автомобиль Volkswagen перескочил бордюр, перевернулся и упал на крышу.

Пострадал 5-летний мальчик, который находился в салоне легковушки. Ребенка госпитализировали, сообщает "Думская".

Водитель автомобиля выехал за пределы проезжей части, не справился с управлением и допустил аварию.

По информации местного "7 канала", Volkswagen перескочил 20-сантиметровый бордюр, перевернулся и упал под балконом первого этажа. Водитель был пьян, ехал на высокой скорости и после совершенного скрылся.

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Детали инцидента выясняются.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись легковушка и мотоцикл, в реанимации оказалась беременная женщина. Водитель автомобиля выезжал со второстепенной и не пропустил двухколесного транспортного средства.

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