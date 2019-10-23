Volkswagen перевернулся на крышу, пострадал ребенок

В Одессе автомобиль Volkswagen перескочил бордюр, перевернулся и упал на крышу.
Пострадал 5-летний мальчик, который находился в салоне легковушки. Ребенка госпитализировали, сообщает "Думская".
Водитель автомобиля выехал за пределы проезжей части, не справился с управлением и допустил аварию.
По информации местного "7 канала", Volkswagen перескочил 20-сантиметровый бордюр, перевернулся и упал под балконом первого этажа. Водитель был пьян, ехал на высокой скорости и после совершенного скрылся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таксист на тротуаре сбил дочь олимпийского чемпиона
Детали инцидента выясняются.
Напомним, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись легковушка и мотоцикл, в реанимации оказалась беременная женщина. Водитель автомобиля выезжал со второстепенной и не пропустил двухколесного транспортного средства.
Комментарии