"Волки позорные" - разведка назвала имена пехотинцев-убийц из РФ

Автор: ГУР МОУ

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (военная часть 20264) г. Астрахань.

Об этом сообщает официальный сайт Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Эти оккупанты совершают военные преступления против мирного населения Украины.

"Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем", - говорится в сообщении.

Командиром батальона является подполковник Александр Викторович Картавкин.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Ранее разведка назвала имена оккупантов, совершающих преступления против гражданских.