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Украинцы должны знать их - имена оккупантов, совершающих преступления против гражданских

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Автор: ГУР МОУ
 

ГУР МО Украины получило список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области.

Об этом сообщает официальный сайт Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Преступники участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины.

Заместителем командира ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области является полковник полиции Владимир Кузоватов.

 

 

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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