Уничтожим всех. Разведка опубликовала еще один пакет фамилий российских пилотов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной список военных преступников 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск).
Эти летчики принимают участие в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетно-бомбовых ударов по украинским городам, говорится в сообщении ведомства.
Пилоты
подполковник Губин Борис Владимирович;
майор Рунев Дмитрий С.;
майор Нечай Сергей А.;
майор Красноярцев Александр Васильевич (сбит 05.02.2022, плен);
майор Габитов Артур Р.;
майор Хитров Денис Сергеевич;
капитан Губайдулин Артур Р. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);
капитан Савенко Денис;
капитан Клешнин Иван;
капитан Стрижаков Вячеслав;
Штурманы
майор Борона Максим М. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);
майор Криволапов Константин Владимирович (сбит 05.02.2022, погиб);
майор Гатаров Равиль Р.;
капитан Устьянцев Константин;
капитан Фахразиев Вадим;
капитан Корецкий Станислав;
капитан Павлов Александр;
капитан Курленков Анатолий;
ст.лейтенант Лукин Антон;
ст.лейтенант Курсанин Олег.
Организационно-штатная структура 2-го обезьяна (военная часть 86789) (указан идентифицированный личный состав)
- управление
командир полка – полковник Карнаухов Дмитрий Юрьевич;
заместитель командира полка – подполковник Страхов Александр Владимирович;
заместитель командира полка по летной подготовке – вакант;
начальник штаба – вакант;
заместитель командира полка по военно-политической работе – майор Кукрадзе Богдан Арсенович;
1-я эскадрилья на 12 Су-34 (бортовые номера 01-12 "красный")
командир эскадрильи – подполковник Губин Борис Владимирович;
заместитель командира эскадрильи – подполковник Канищев Евгений Николаевич.
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