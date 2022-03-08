Уничтожим всех. Разведка опубликовала еще один пакет фамилий российских пилотов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной список военных преступников 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск).

Эти летчики принимают участие в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетно-бомбовых ударов по украинским городам, говорится в сообщении ведомства.

подполковник Губин Борис Владимирович;

майор Рунев Дмитрий С.;

майор Нечай Сергей А.;

майор Красноярцев Александр Васильевич (сбит 05.02.2022, плен);

майор Габитов Артур Р.;

майор Хитров Денис Сергеевич;

капитан Губайдулин Артур Р. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);

капитан Савенко Денис;

капитан Клешнин Иван;

капитан Стрижаков Вячеслав;

майор Борона Максим М. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);

майор Криволапов Константин Владимирович (сбит 05.02.2022, погиб);

майор Гатаров Равиль Р.;

капитан Устьянцев Константин;

капитан Фахразиев Вадим;

капитан Корецкий Станислав;

капитан Павлов Александр;

капитан Курленков Анатолий;

ст.лейтенант Лукин Антон;

ст.лейтенант Курсанин Олег.

- управление

командир полка – полковник Карнаухов Дмитрий Юрьевич;

заместитель командира полка – подполковник Страхов Александр Владимирович;

заместитель командира полка по летной подготовке – вакант;

начальник штаба – вакант;

заместитель командира полка по военно-политической работе – майор Кукрадзе Богдан Арсенович;

1-я эскадрилья на 12 Су-34 (бортовые номера 01-12 "красный")

командир эскадрильи – подполковник Губин Борис Владимирович;

заместитель командира эскадрильи – подполковник Канищев Евгений Николаевич.

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