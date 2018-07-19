"Война не закончена" - в центре Киева взорвали журналиста

Автор: РБК Павла Шеремета взорвали в авто, заказчики и исполнители убийства не найдены

"Война не закончена. Конфликт не исчерпан. Мы еще увидим волну российской агрессии. Нас ждет много беды", - говорил журналист Пало Шеремет в начале конфликта на Донбассе

20 июля 2016 около 7:45 в центре Киева на пересечении ул. Франко и Хмельницкого взорвался красный автомобиль Subaru, в салоне которого находился мужчина. Когда его вытащили из машины, он был еще жив, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер в "скорой". Уже через считанные минуты после взрыва СМИ сообщили: погиб известный украинский, белорусский и российский журналист 45-летний Павел Шеремет, который в течение последних пяти лет проживал в Киеве.

Автор: ТСН Павла Шеремета взорвали в авто, заказчики и исполнители убийства не найдены

Уже в день взрыва советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит назвал 4 основные версии, которые отрабатываются следователями. Первая из них - профессиональная деятельность погибшего. Павел Шеремет сотрудничал с несколькими украинскими СМИ. В своих статьях и публичных выступлениях остро критиковал белорусскую и российскую власть. Второй версией были неприязнь в отношениях или личные мотивы. Третья версия - "русский след" якобы с целью дестабилизации ситуации в Украине. Четвертой версией Юрий Тандит назвал покушение на Елену Притулу, гражданскую жену Павла Шеремета, руководительницу интернет-издания "Украинская правда". Именно ей принадлежал взорвавшийся автомобиль.

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Через день после взрыва журналисты, а после полиция обнародовали видеонарезку записей камер наблюдения возле дома, в котором жил Павел Шеремет. На видео видно мужчину и женщину. Они заложили взрывчатку под днище автомобиля журналиста. Также в полиции сообщили, что за домом несколько дней следили неизвестные, вели фото- видеофиксацию, возможно, готовясь к преступлению.

Однако ни одна версия по делу об убийстве до сих пор не подтверждена. У следствия нет ни подозреваемых, ни заказчиков. Об этом отчитался генеральный прокурор Юрий Луценко в конце мая этого года.

"У следствия нет результатов расследования многих резонансных убийствах, и убийство журналиста Павла Шеремета не исключение. К сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно прорабатываются. Они все еще остаются без результатов досудебного следствия ", - сказал Юрий Луценко.

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В годовщину смерти коллеги-журналисты требуют от власти и правоохранителей публично отчитаться о результатах расследования дела, которое чиновники публично называли "делом чести". Об этом говорится в заявлении Национального союза журналистов Украины.

Автор: Styler RBC Во вторую годовщину смерти коллеги-журналисты требуют от власти и правоохранителей публично отчитаться о результатах расследования дела, которое чиновники публично называли "делом чести". В прошлом году коллеги Шеремета провели в Киеве акцию

"Отсутствие прогресса в этом резонансном деле - это тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом: безнаказанность за преступления против медийщиков порождает новые преступления", - говорится в заявлении.

Журналисты напомнили, что в прошлом году президент Петр Порошенко требовал провести публичный отчет о результатах расследования, но он так и не состоялся. Отмечается, что журналистское расследование убийства открыло гораздо больше информации, чем официальное расследование МВД.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х-2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".

Европейскую награду DIG Award 2018 получил фильм об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета "Убийство Павла". 2 июня в Италии ее получила одна из создателей ленты - Елена Логинова. Фильм-расследование совместного производства Слидство.Инфо и Organized Crime and Corruption Reporting Project был признан лучшим, в частности, за фильм Al Jazeera и других всемирно известных медиа.