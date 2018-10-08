Военный умер в поезде

В поезде № 138 "Хмельницкий - Лисичанск" в туалете нашли мертвым 48-летнего военнослужащего. Фото - Донецкие новости

В поезде № 138 "Хмельницкий - Лисичанск" в туалете нашли мертвым 48-летнего военнослужащего. Служил старшиной в 59-й Гайсинской мотопехотной бригаде.

Родом из села Драчи Хмельницкой области. Возвращался из дома в расположение своей воинской части в Станице Луганской Луганской области, пишет Depo.Харьков со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.

По сведениям собеседника агентства, информация об обнаружении тела поступило от дежурной по вокзалу железнодорожной станции "Купянск-Узловой" 7 октября.

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Военнослужащий вышел в туалет, где ему стало плохо и где его впоследствии обнаружили мертвым. Так рассказали сослуживцы, с которыми ехал.

На теле нет видимых признаков насильственной смерти. Окончательную причину установит экспертиза. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

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