Военный автомобиль слетел с дороги, двое в больнице

Авто с шестью военными слетело с дороги из-за гололеда. Фото: полиция Кременчуга

Утром 23 января возле села Дмитровка Кременчугского района Полтавской области трое военных получили травмы в результате автомобильной аварии служебного автомобиля.

О происшествии сообщили в патрульной полиции города Кременчуга.

Авария произошла около 8 часов утра на 86-м километре автодороги М-22 Полтава - Александрия. Автомобиль воинской части А-1546, базирующейся в Кременчуге, перевозил военнослужащих. Вследствие осложненных гололедом дорожных условий водитель не справился с управлением, тяжелый автомобиль слетел с дороги в кювет.

"Тогда погода резко осложнилась. Прошел снег - крупа. Ее укатали автомобили - и стало скользко на дороге. Это все буквально за полчаса произошло. Они как раз и попали в этот период", - рассказала Gazeta.ua пресс-офицер полиции Кременчуга Анна Васенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве масштабное столкновение парализовало движение

Включая водителя, в автомобиле находились шестеро военных. Троим из них понадобилась медицинская помощь - их направили в больницу. В результате двоих мужчин госпитализировали. Их состояние - средней тяжести.

22 января в одной из школ в Кременчугском районе Полтавской области умерла 14-летняя ученица.