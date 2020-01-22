14-летняя школьница умерла во время уроков

22 января в одной из школ в Кременчугском районе Полтавской области умерла 14-летняя ученица.
Причину внезапной смерти ребенка устанавливают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Школьница умерла в присутствии медиков. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - сказано в сообщении.
Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.
11-летний школьник умер на уроке физкультуры в общеобразовательной школе № 8 в Мирнограде в Донецкой области. Ученику 5 класса внезапно стало плохо.
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