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среда, 02 марта 2022 18:39

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Военные учения" РФ и Беларуси были ложью - ВСУ получили тайные документы россиян для Гааги
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Российская Федерация утвердила полномасштабную военную агрессию против Украины еще в январе этого года. Самую же "военную операцию" по захвату Украины враг планировал на 15 суток.

Об этом со ссылкой на военные документы оккупантов сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ российские оккупанты теряют не только технику и живую силу.

В панике они оставляют и секретные документы.

Так, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Среди полученных документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д", - сообщили.

Захватить Украину РФ планировала в течение 15 суток - с 20 февраля по 6 марта.

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"Подразделение врага должно было совершить высадку из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58 армии РФ, а именно со 177 отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ.

Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя", - рассказали украинские военные.

"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился – не верьте.

Они знали, что они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое - для наших защитников, а второе - для Гааги", - сообщили.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан инициировал начало расследования военных преступлений РФ против Украины.

Президент РФ Владимир Путин, его чиновники, депутаты, генералы и командиры понесут индивидуальную уголовную ответственность, сообщила генпрокурор.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан инициировал начало расследования военных преступлений РФ против Украины.

Президент РФ Владимир Путин, его чиновники, депутаты, генералы и командиры понесут индивидуальную уголовную ответственность, сообщила генпрокурор.

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