"Кроме кнута ничего не понимают" - Россию готовят на скамью Гаагского трибунала

Венедиктова пообещала, что агрессор ответит за свои поступки. Фото: Pexels

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан инициировал начало полноценного расследования ситуации в Украине.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Должны действовать быстро и решительно. Бить по всем накопленным страхам граждан РФ. Кроме кнута, к сожалению, они ничего не понимают. Кнут так кнут. Процесс привлечения к ответственности начат", – заявила.

"Следующий шаг – разрешение Досудебной палаты суда. После этого – открытый процесс над диктаторским режимом, который уничтожает наше государство и зверски убивает наших людей. За страдания украинцев агрессора должен наказать закон!" – сказала генпрокурор.

Международный уголовный суд обеспечивает ответственность конкретных лиц, а не государства в целом. Президент РФ Владимир Путин, его чиновники, депутаты, генералы и командиры понесут индивидуальную уголовную ответственность. В МКС не действуют функциональные иммунитеты.

"Спрятаться будет непросто, выехать в европейские виллы, имения и на моря тоже! Вы уже затопили морем крови нашу землю, поэтому теперь ваш единственный пункт назначения - Гаага. Международный уголовный суд может выдавать ордера на ваше задержание в других странах мира. Стран, что ратифицировали Римский устав МКС – 123 и в каждой на вас будет "красный флажок" на границе", - указала Венедиктова.

Офис генпрокурора работает над сбором улик для суда. С Украиной уже работают около 500 экспертов с опытом в международных трибуналах, специалистов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.

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Уголовное производство по Беларуси тоже открыто.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.