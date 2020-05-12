Военного нашли застреленным на посту

11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.
Об этом сообщила пресс-служба Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.
На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и представители Национальной полиции.
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Уголовное преступление по факту гибели военнослужащего внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.
По сообщению СМИ, на базе в/ч А0139 дислоцирована 101-я отдельная бригада охраны Генерального штаба - элитное соединение в составе ВСУ, которое подчиняется непосредственно Главнокомандующему ВСУ.
На Луганщине во время обстрела позиций украинских защитников российскими оккупантами погиб солдат 93-й ОМБр "Холодный Яр" Алексей Лисин.
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