Военного нашли застреленным на посту

На посту нашли застреленным военнослужащего. Фото: Facebook/Воинская служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины

11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.

Об этом сообщила пресс-служба Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и представители Национальной полиции.

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Уголовное преступление по факту гибели военнослужащего внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

По сообщению СМИ, на базе в/ч А0139 дислоцирована 101-я отдельная бригада охраны Генерального штаба - элитное соединение в составе ВСУ, которое подчиняется непосредственно Главнокомандующему ВСУ.

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