Военная прокуратура сообщила подробности катастрофы Су-27

Сведения о катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения правил полетов или подготовки к ним.

"По данным Генерального штаба ВСУ с места трагедии, оба пилотов, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли", - сообщили в Военной прокуратуре Центрального региона.

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Автор: "Українська правда" О гражданстве погибшего сообщила военная прокуратура

Впоследствии с сайта Военной прокуратуры Центрального региона убрали информацию о том, что один из погибших принадлежал к Нацгвардии США.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.

Сегодня около 17 часов в районе села Пагурцы Хмельнице района Винницкой упал самолет-истребитель Су-27. Самолет упал во время маневров военных учений "Чистое небо-2018".