Катастрофа Су-27: погибли два пилота

обнаружили тела погибших. Фото: "Сегодня"

Два пилота погибли в результате катастрофы самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Су-27УБ в районе села Уланов Винницкой области.

Информацию подтвердили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, обнаружели тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняют", - говорится в сообщении.

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"В последние минуты самолет был очень низко над домами. Вероятно, пилоты чувствовали беду и пытались увести его, чтобы избежать еще большего количества жертв. Упал самолет в километре от села в ярок. Люди слышали взрыв и видели черный дым. Почувствовали его и жители Уланова, что в 8 километрах от нас. От самолета ничего не осталось. Только "воронка" и кусок металла. И остатки тел", - сообщают очевидцы в Facebook.

Сегодня около 17:00 в районе села Пагурцы Хмильницкого района Винницкой области упал самолет-истребитель Су-27 во время маневров военных учений "Чистое небо-2018".