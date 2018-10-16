На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27

Сегодня около 17 часов в районе села Пагурцы Хмильницкого района Винницкой упал самолет-истребитель Су-27.

Проводят поисково-спасательные мероприятия. Инцидент подтвердил Генштаб ВСУ.

Самолет упал во время маневров военных учений "Чистое небо-2018". Судьба летчиков не известна. Информации о жертвах и разрушениях нет.

"Потерпел крушение истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70 Серийный номер: 96310424040", - говорится в сообщении Милитарного портала.

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Самолет выполнял учебно-боевой полет.

Судьба пилотов неизвестна, продолжаются их поиски.

Су-27 - тяжелый многоцелевой высокоманевренных всепогодный истребитель четвертого поколения. Разработанный в ОКБ Сухого, в 1982 году принят на вооружение. Является основным самолетом истребительной авиации ВВС Украины и используется для борьбы с самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами противника в воздухе, а также поражения наземных объектов.

После распада СССР Украина получила 67 самолетов. Их дислокация - 831 бригада тактической авиации и 39 бригада тактической авиации.