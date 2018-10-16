На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 558
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 855
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 675
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
2 Просмотров: 4320
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2286
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 855
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1215
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3654
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1935
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
31
29
7
14
6
Воевал за банду &quot;Амур&quot;: показали ликвидированного на Донбассе россиянина-боевика
Воевал за банду "Амур": показали ликвидированного на Донбассе россиянина-боевика
МиГи, &quot;Иглы&quot;, смертоносный &quot;Жнец&quot;: показали совместные с НАТО авиаучения
МиГи, "Иглы", смертоносный "Жнец": показали совместные с НАТО авиаучения
Боевики &quot;Корсы&quot; показали, как в Горловке готовят к войне детей
Боевики "Корсы" показали, как в Горловке готовят к войне детей
Показали ликвидированных на Донбассе боевиков Рэмбо и Берсерка
Показали ликвидированных на Донбассе боевиков Рэмбо и Берсерка
Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса
Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса
Видео
Все видео
Дончанин рассказал интересную историю о руководителях ДНР
Дончанин рассказал интересную историю о руководителях ДНР
На концерте ко Дню защитника произошел вопиющий инцидент
На концерте ко Дню защитника произошел вопиющий инцидент
Украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник боевиков: захватывающее видео
Украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник боевиков: захватывающее видео
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Поделились впечатляющими кадрами военных учений под Мариуполем
Поделились впечатляющими кадрами военных учений под Мариуполем
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 855
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3654
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1935
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1647
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4275
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 135
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
вторник, 16 октября 2018 17:53

На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27

  Комментировать
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
Зазнав аварії винищувач Су-27УБ з бортовим номером 70 Серійний номер: 96310424040. Фото: Мілітарний портал

Сегодня около 17 часов в районе села Пагурцы Хмильницкого района Винницкой упал самолет-истребитель Су-27.

Проводят поисково-спасательные мероприятия. Инцидент подтвердил Генштаб ВСУ.

Самолет упал во время маневров военных учений "Чистое небо-2018". Судьба летчиков не известна. Информации о жертвах и разрушениях нет.

"Потерпел крушение истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70 Серийный номер: 96310424040", - говорится в сообщении Милитарного портала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МиГи, "Иглы", смертоносный "Жнец": показали совместные с НАТО авиаучения

Самолет выполнял учебно-боевой полет.

Судьба пилотов неизвестна, продолжаются их поиски.

Су-27 - тяжелый многоцелевой высокоманевренных всепогодный истребитель четвертого поколения. Разработанный в ОКБ Сухого, в 1982 году принят на вооружение. Является основным самолетом истребительной авиации ВВС Украины и используется для борьбы с самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами противника в воздухе, а также поражения наземных объектов.

После распада СССР Украина получила 67 самолетов. Их дислокация - 831 бригада тактической авиации и 39 бригада тактической авиации.

Многонациональные авиационные учения "Чистое небо-2018" состоится в Украине 8-19 октября. Тренироваться в Хмельницкую и Винницкую области прибыли самолеты из 10 стран НАТО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Епископа автокефальной церкви расстреляли в лесу

Избрали Папу Римского с коммунистической страны

На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Самое читаемое
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 42769
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 26608
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 25427
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 22233
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 20421
Донбасс
Воевал за банду "Амур": показали ликвидированного на Донбассе россиянина-боевика
Воевал за банду "Амур": показали ликвидированного на Донбассе россиянина-боевика
31
 Просмотров: 3078
Объявили траур: 27-летний Антон Моспан погиб от пули снайпера
Объявили траур: 27-летний Антон Моспан погиб от пули снайпера Просмотров: 243
У ВМС рассказали подробности о военной базе на Азовском море
У ВМС рассказали подробности о военной базе на Азовском море 1 Просмотров: 288
"Полноценные два батальона" - Матиос рассказал о самоубийц на войне
"Полноценные два батальона" - Матиос рассказал о самоубийц на войне Просмотров: 243
"Попросил отключить себя от аппарата искусственного дыхания" - умер боец ВСУ
"Попросил отключить себя от аппарата искусственного дыхания" - умер боец ВСУ Просмотров: 2178
Больше всего комментируют
7
Националисты разгромили офис Медведчука
7
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
7
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
6
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
2
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Голосов: 31803
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua