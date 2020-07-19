Водный скутер убил туриста в Затоке

В курортном поселке Затока под Одессой 18 июля водный скутер насмерть сбил 42-летнего туриста из Днепропетровской области, который плавал на резиновой матрасе.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.
По данному факту начато производство по статье 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. В его рамках полицейские назначили ряд экспертиз и установили владельца скутера.
Правоохранители также обращаются к гражданам, которые были очевидцами события, с просьбой обратиться в Белгород-Днестровский отдела полиции.
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Ранее под Одессой произошла масштабная авария, в которой погибли 6 человек.
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