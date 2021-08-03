Водителю прилетел штраф за "креатив" с номерными знаками: курьезное фото

"Креатив" от водителя Chevrolet Lacetti. Фото: Патрульная полиция Киевской области

В селе Чайки под Киевом правоохранители наказали водителя Chevrolet Lacetti за номерной знак, не соответствующий государственным стандартам.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Остановили 30-летнего водителя утром 2 июля на ул. Печерской.

"Инспекторы остановили авто Chevrolet Lacetti, поскольку буквы и числа переднего номерного знака были нарисованы от руки черным маркером на листе белого картона", - говорится в сообщении.

За самодельный номер на водителя составили постановление об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф 170 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали пьяным маршрутчика, которому запретили садиться за руль

В Киеве Mercedes сам спрятал номера от камер автофиксации. Стоя на светофоре, автомобиль мгновенно заменил один номер на другой.