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Водителю прилетел штраф за "креатив" с номерными знаками: курьезное фото

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Водителю прилетел штраф за &quot;креатив&quot; с номерными знаками: курьезное фото
"Креатив" от водителя Chevrolet Lacetti. Фото: Патрульная полиция Киевской области

В селе Чайки под Киевом правоохранители наказали водителя Chevrolet Lacetti за номерной знак, не соответствующий государственным стандартам.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Остановили 30-летнего водителя утром 2 июля на ул. Печерской.

"Инспекторы остановили авто Chevrolet Lacetti, поскольку буквы и числа переднего номерного знака были нарисованы от руки черным маркером на листе белого картона", - говорится в сообщении.

За самодельный номер на водителя составили постановление об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф 170 грн.

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В Киеве Mercedes сам спрятал номера от камер автофиксации. Стоя на светофоре, автомобиль мгновенно заменил один номер на другой.

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