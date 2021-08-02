Поймали пьяным маршрутчика, которому запретили садиться за руль

В Киеве пьяный водитель маршрутного такси перевозил пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.
Инспекторы обнаружили нетрезвого водителя автобуса Ataman на ул. Милославской.
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"Мужчина отказался пройти осмотр на состояние опьянения в законном порядке. Сказал, не хочет тратить время", - говорится в сообщении.
Также патрульные выяснили, что мужчина вообще не должен садиться за руль, в прошлом году его ограничили в праве управления транспортными средствами.
Водителя снова отстранили от управления и составили на него протокол. О событии также сообщили перевозчику.
Патрульные столицы поймали пьяного маршрутчика, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.
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