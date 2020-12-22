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вторник, 22 декабря 2020 11:46

Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети

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Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал &quot;звездой&quot; сети
В Киеве Mercedes сам спрятал номера от камер автофиксации. Фото: pixabay.com

В Киеве водитель Mercedes решил оригинальным способом спрятаться от камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Соответствующие видео обнародовал в Facebook "Киев Оперативный".

Стоя на светофоре, автомобиль мгновенно изменил один номер на другой.

"Рамка-перевертыш - это механическая смена одного номера на другой из салона автомобиля всего за пару секунд. В местах продажи, как одну из главных функций называют возможность не "светить" номер перед камерами", - говорится в описании видео.

Авторы поста отметили, что стоимость такого приспособления около $250. Из-за этого на столичных дорогах он не слишком распространен.

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В Киеве заработала первая камера автофиксации нарушений ПДД, которая следит за пересечением полос общественного транспорта. За первый день работы она зафиксировала более 1 тыс. таких нарушений.

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