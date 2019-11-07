Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе взорвался Mercedes -Benz S600.

Водитель авто погиб, еще двое пассажиров получили ранения, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Повреждения также получило авто, которое в в момент взрыва было неподалеку.

"По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция", - отметили в полиции.

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Мотоциклист положил взрывчатку на крышу авто, когда оно остановилось на светофоре. Взрыв прогремел через несколько минут, сообщает "Главком".

"В Киеве, на повороте на спорткомплекс "Чайка" взорвали автомобиль. Одному человеку оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу", - сообщает издание со ссылкой на данные оперативников.

По информации других СМИ, полиция разыскивает спортивный мотоцикл предварительно марки BMW черного цвета (госномер точно неизвестен - АА3777 или АА3277). Сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме.

Взрыв авто в Киеве произошел 6 ноября около 21.40. В салоне иномарки были предприниматель Игорь Сало, его охранник и водитель.