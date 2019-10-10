Водитель-стажер трамвая насмерть переехал мужчину

В Николаеве трамвай смертельно травмировал мужчину, который стоял у путей. Фото - 112

9 октября в 19:20 по улице Кузнецкой в Николаеве трамвай переехал мужчину, который стоял у путей. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

За рулем трамвая был 55-летний водитель-стажер, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По предварительным данным, водитель-стажер не справился с управлением и допустил наезд на мужчину, который находился у трамвайных путей", - рассказали в полиции.

Следователи начали уголовное производство, по которому виновнику угрожает до 8 лет тюрьмы. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Полицейские просят откликнуться свидетелей аварии по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (063) 048-39-38, 102.

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